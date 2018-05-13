Hurma kutularında eroin sevkiyatına operasyon

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 21 kilogram eroin ele geçirilirken tır şoförü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde istihbari bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde Van'dan İstanbul istikametine seyreden tırı takibe aldı.

Otoyoldan D-100 Karayolu'na geçmek isteyen tır şoförü, Paşaköy gişelerinde ekipler tarafından durduruldu.

Boş bir alana götürülerek narkotik köpeği ile arama yapılan tırda, hurma kutularının içerisine zulalanmış 21 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan tır şoförü M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

