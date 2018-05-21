Hürriyet Gazetesi'nin acı günü

ADANA, (DHA)- HÜRRİYET Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Sinan Tanyıldız (66), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Gazetesi Adana Temsilciliği'nde önce yazı işleri müdürü ardından bölge temsilciliği yapan Sinan Tanyıldız, bir süredir kanser ve siroz teşhisi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tanyıldız, bu akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bugüne kadar çok sayıda yayınlanmış kitabı bulunan evli ve 2 çocuk babası olan Tanyıldız'ın, ölümü basın camiasında büyük üzüntü ile karşılandı. Tanyıldız'ın ölüm haberini duyan yakınları ise, hastaneye akın etti.

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