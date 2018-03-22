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Hürriyet, Kanal D satıldı mı? Doğan Holding'ten açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 07:48 | Son Güncelleme

Hürriyet, Kanal D, CNN Türk'ü bünyesinde barındıran Doğan Holding satıldı mı? 'Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satıldı' haberi gündeme bomba düştü. Doğan Holding'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Son dakika habere göre, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışı için görüşmelerin başlandığı belirtildi. Doğan Medya Grubu satış ile ilgili resmi açıklamayı sabaha karşı 04:48'te KAP'a bildirdi.

Hürriyet, Kanal D satıldı mı? Doğan Holding'ten açıklama geldi

Doğan Medya Grubu, Demirören grubuna mı satıldı? Herkes 'Hürriyet satıldı mı? Doğan medya kaç paraya satıldı?' sorularının cevabını ararken, gündem olan satış iddiasına ilişkin Doğan Holding'ten açıklama geldi. Açıklamada " sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

DOĞAN MEDYA GRUBU NE KADARA SATILDI?

Doğan Medya Grubu'nun KAP'a bildirdiği açıklamaya göre şirket sahip olduğu payların tamamının satışı ve devri konusunda 1.1 milyar dolar üzerinden görüşmelere başladı.

İşte Doğan Medya Grubu'nun KAP'a yaptığı açıklama:

"Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

DOĞAN MEDYA GRUBU'NUN BÜNYESİNDEKİ KURULUŞLAR:

Kanal D, CNN Türk, Tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

HİSSELERİ YÜKSELDİ

Öte yandan Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılacağı yönündeki haberler üzerine Doğan Holding'e ait şirketlerin hisseleri sert yükseldi. Saat 16:15 itibariyle Doğan Holding hisseleri yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 19.42 yükselişle 1.23 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Doğan Gazetecilik payları yüzde 19.79 primle 3,39, Doğan Burda payları ise yüzde 18,73 artışla 3,93 lira seviyesinde yer aldı.

Doğan Medya Grubu KAP'a resmi açıklamayı yaptıDoğan Medya Grubu KAP'a resmi açıklamayı yaptı
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kanal d hurriyet Doğan Medya Grubu CNNTÜRK demirören grubu

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