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Hürriyet, yurt dışı iştiraklerini sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 22:59 | Son Güncelleme

Hürriyet, yurt dışı iştiraklerini sattı

İSTANBUL (AA) - Hürriyet, Hollanda'da kurulu bağlı ortaklığı Hürriyet Invest B.V. ve Hürriyet Invest B.V'nin pay sahibi olduğu Trader Media East Ltd. ve TME'nin toplam 1 avro bedelle Fatih Berber'e satıldığını duyurdu.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, grubun, bu satış sonucunda, hem Hollanda'da hem Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde yer alan tüm faaliyetlerinden çıkacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2018 tarihinde toplanarak, doğrudan bağlı ortaklığımız Hollanda'da mukim Hürriyet Invest B.V'nin tamamı ödenmiş 376 milyon 206 bin 949 avro sermayesini temsil eden, beheri 1-avro itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 376 milyon 206 bin 949 adet ve Hürriyet Invest B.V'nin tamamı ödenmiş sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların toplam 1 avro üzerinden Fatih Berber'e satılarak, devri konusunda karar almıştır."

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Anahtar Kelimeler:
hurriyet yurt dışı iştirakleri

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