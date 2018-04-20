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Hüsamettin Aslan’ın hatırası üniversitede yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Ocak ayında hayatını kaybeden sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof.

Hüsamettin Aslan’ın hatırası üniversitede yaşatılacak

Ocak ayında hayatını kaybeden sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslaniçin öğretim üyesi olduğu Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) anma töreni düzenlendi.
Program, Hüsamettin Arslan için hazırlanan kısa film gösterimiyle başladı, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve öğretim üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Yusuf Ulcay, “Hem bir bilim insanı, hem de bir yayıncı olarak düşünce dünyamıza çok önemli katkılar sağlayan Hüsamettin hocam, yetiştirdiği öğrenciler ve bıraktığı eserlerle yaşamaya devam ediyor. Üniversitemize de Sosyoloji Bölüm Başkanı olarak büyük hizmetler veren hocamız, kısa sayılabilecek 61 yıllık ömrünü sosyoloji biliminin gelişimine adamış bir aydındı. Bilge kişiliği, hayata karşı duruşu ve eserleriyle hep hayırla hatırlayacağımız Arslan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
UIcay, Arslan ailesinin başvurusu sonucunda ek binası açılacak olan Uludağ Üniversitesi kütüphanesinde Hüsamettin Arslan için bir köşe yapılacağı ve bütün kitaplarının okumaya açık olacağını sözlerine ekledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı konuşmada şahsen Hüsamettin Arslan’ı tanımadığını fakat yetiştirdiği öğrencileri ve geride bıraktığı eserleri görünce mutlu olduğunu ifade etti.
Anma töreninin sonunda rektör tarafından konuşma yapan öğretim üyelerine zeytin dalı takdim edildi.

Hüsamettin Aslan’ın hatırası üniversitede yaşatılacak

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