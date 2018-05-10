Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Bir dönem FETÖ'nün içinde etkin bir rol oynayan ve örgütün yayın organı Zaman gazetesinde yazılar yazan, 2014'ten sonra ise örgütten ayrıldığını açıklayan köşe yazarı Hüseyin Gülerce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi 'vefasızlıkla' suçladı.

Gülerce ve kardeşi yıllar öne memurluktan istifa ederek Yalova'da dershane açmıştı. Gülerce'nin iddiasına göre CHP'li Muharrem İnce ise lise yıllarında kendisinin öğrencisiydi. Yİne Gülerce'nin iddiasına göre Muharrem İnce, yıllar önce öğretmeni Gülerce'nin yanına iş istemek için gitti. Gülerce'nin sahibi olduğu dershaneye giden İnce üniversiteden mezun olduğunu ve tayini çıkan doğu iline gitmek istemediğini söyledi.

Bu iddiaların sahibi olan Hüseyin Gülerce için ise Muharrem İnce, FETÖ'cü suçlaması yapmıştı.

VEFASIZLIKLA SUÇLADI



Köşe Yazarı Hüseyin Gülerce ise, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra eski öğrencisi olduğunu iddia ettiği İnce için sert konuştu. Gülerce, İnce için "Kendisine iş veren insanlar karşı vefasızlık yapandan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olmaz" dedi.

