Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Gazeteci Gülerce, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Gülerce'nin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
Hüseyin Gülerce şu açıklamayı yaptı;
CHP'de bugün yapılan MYK toplantısından sonra beklenen değişim gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun A takımı yenileniyor. Kılıçdaroğlu bu defa İstanbul'dan Ankara'ya, ''Gak, Guguk, Atlet'' yürüyüşü yapacak.
CHP'de bugün yapılan MYK toplantısından sonra beklenen değişim gerçekleşti.— Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 8 Ağustos 2018
Kılıçdaroğlu'nun A takımı yenileniyor.
Kılıçdaroğlu bu defa İstanbul'dan Ankara'ya, ''Gak, Guguk, Atlet'' yürüyüşü yapacak.
Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli açıkladı! Ordu'daki sel felaketi neden yaşandı?
Korkunç! Bu halde buldular
Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum