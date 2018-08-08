Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Gazeteci Gülerce, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Gülerce'nin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

'GAK, GUGUK, ATLET' YÜRÜYÜŞÜ YAPACAK

Hüseyin Gülerce şu açıklamayı yaptı;

CHP'de bugün yapılan MYK toplantısından sonra beklenen değişim gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun A takımı yenileniyor. Kılıçdaroğlu bu defa İstanbul'dan Ankara'ya, ''Gak, Guguk, Atlet'' yürüyüşü yapacak.

CHP'de bugün yapılan MYK toplantısından sonra beklenen değişim gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu'nun A takımı yenileniyor.

Kılıçdaroğlu bu defa İstanbul'dan Ankara'ya, ''Gak, Guguk, Atlet'' yürüyüşü yapacak. — Hüseyin Gülerce (@huseyingulercee) 8 Ağustos 2018



