Husi mahkemesi 8 kişiye idam cezası verdi

MARİB (AA) - Sana'daki Ceza Mahkemesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle işbirliği yapmak, terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye katılmak suçlamasıyla 8 kişiye idam cezası verdi.

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansındaki haberde, "Başkent Sana'daki Ceza Mahkemesi'nde düşman kuvvetleriyle (Koalisyon güçleri) işbirliği yapmalarından dolayı 8 kişi hakkında idam cezası verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Haberde, kararın açıklandığı celsede sanıklar, sanık avukatları ve yakınlarının hazır bulunduğu belirtildi.

Mahkemede öne sürülen suçlamalar arasında şunlar yer aldı:

"Düşmanla (Suudi Arabistan) işbirliği yapmak, bazı bölgelerle ilgili Suudi Arabistan'a bilgi vermek. Hacce vilayeti ve bazı sınır bölgelerinde Husiler'e bağlı halk komiteleri ile ordu birlikleri, bunlara ait silah depoları ve askeri güçleri hakkında Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerine bilgi vermek."

Yemen'in Başkenti Sana Eylül 2014'ten bu yana Husilerin elinde bulunuyor. Husiler, mahkemeler, savcılıklar ve hapishaneler başta olmak üzere tüm kurumları kontrolünde tutuyor.

