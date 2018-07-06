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Husiler 23 binden fazla çocuğu silah altına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:34 | Son Güncelleme

Husiler 23 binden fazla çocuğu silah altına aldı

MARİB (AA) - Yemen hükümeti, Husilerin 2015 yılından bu yana 23 binden fazla çocuğu silah altına aldığını bildirdi.

Yemen Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı İtihac el-Kemal, Yemen resmi ajansında yer alan açıklamasında, Husilerin 2015 yılı başından bu yana çocukların korunmasıyla ilgili uluslararası kanunlara ve sözleşmelere aykırı davrandığı, 23 binden fazla çocuğu silah altına aldığını belirtti.

Bu yıl başından şimdiye kadar 2 bin 500 çocuğun silah altına alındığını aktaran Kemal, Husilerin çocukları savaşa dahil etmeyi sürdürmesinin, çocukları okuldan kaçırmasının, ailelere çocuklarını savaşa göndermeleri için baskı yapmasının savaş suçu olduğunu ve uluslararası kanunları ihlal ettiğini kaydetti.

Husilerin savaş şartları nedeniyle 2 milyondan fazla çocuğun işçi olmasına neden olduğunu ifade eden Kemal, 4,5 milyon çocuğun ise eğitim hakkından mahrum kaldığını ifade etti.

Kemal, Husilerin ayrıca ülkedeki 2 bin 372 okulu tamamen ya da kısmen yıktığı, bin 500'den fazla okulu da kışla ya da hapishane olarak kullandığını aktardı.

Konuyla alakalı Husilerden bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler SANA Yemen

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