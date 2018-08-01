Husiler deniz operasyonlarını durdurdu

SANA (AA) - Yemen'de Husiler, bu geceden itibaren iki hafta süreyle "askeri deniz operasyonlarının durdurulduğunu" açıkladı.
Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "askeri deniz operasyonlarını durdurma" kararının iki haftalık süreyi kapsadığını belirtti.
Husi, "bu gece saat 00.00 itibarıyla başlayan tek taraflı ateşkesin, 15 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'a kadar süreceğini ancak koalisyon güçlerinden olumlu yanıt gelirse bu sürenin uzatılabileceğini" duyurdu.
Muhammed Ali el-Husi, dün yaptığı açıklamada, ülkede belirli bir süre için "askeri deniz operasyonlarını durdurma" girişimi başlattıklarını belirterek, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından kabul görmesi ve benzer bir adım atılması halinde bu girişimin tüm cepheleri kapsayacağını kaydetmişti.
Konuyla ilgili Yemen'deki meşru yönetimden henüz bir açıklama yapılmadı.
- BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in barış çabaları
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki çatışmaların sona ermesi ve ülkedeki krizin çözümü için yeniden müzakerelere başlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Griffiths'in müzakerelere yeniden başlanması amacıyla Yemenli taraflara bazı öneriler sunduğu bildirilmişti.
Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, daha önce yaptığı açıklamada, Griffiths'in öneri paketinin Husilerin Hudeyde'den çekilmesini ve yerlerini Yemen İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin almasını içerdiğini ifade etmişti.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı.
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