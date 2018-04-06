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Husiler füze saldırılarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 01:07 | Son Güncelleme

Husilerin sözcüsü Lokman: - "Füze saldırıları düşmanın deniz, hava ve kara gücü üzerindeki en etkili hedeflere yönelmiştir. Suudi Arabistan'a yönelik bu saldırılar devam etmektedir"

MARİB (AA) - Husilerin sözcüsü Şeref Lokman, Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Lokman, Husilere ait Yemen haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, "Füze saldırıları düşmanın deniz, hava ve kara gücü üzerindeki en etkili hedeflere yönelmiştir. Suudi Arabistan'a yönelik bu saldırılar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şeref Lokman, saldırıların karşı tarafı hazırlıksız yakalayacak şekilde ve bir plan çerçevesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde Suudi Arabistan'a füze saldırılarını yoğunlaştıran Husiler, aralarında başkent Riyad'ın da bulunduğu pek çok kente 10 füze attıklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi, geçen çarşamba günü Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a atılan balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklamıştı. Suudi Arabistan 26 Mart'ta da Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak bazı parçalarının Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, iki kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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