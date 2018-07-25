HABER

"Husiler Hudeyde Limanı'na akaryakıt yüklü tankerin girişini engelledi" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 07:34 | Son Güncelleme

Koalisyon güçleri, bir tankerin Hudeyde Limanı'na girişinin Husiler tarafından engellendiğini öne sürdü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri akaryakıt yüklü bir tankerin Hudeyde Limanı'na girişini engellemekle suçladı.

Suudi Arabistan resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'de yer alan koalisyon güçlerinin açıklamasında, Husi milislerin benzin taşıyan bir tankerin limana girmesini kasten engellediği ileri sürüldü.

Koalisyon güçlerinin, Hudeyde Limanı'nın da arasında olduğu Yemen limanlarına hareket eden bazı gemilerin geçişi için 6 ayrı yazılı izin çıkardığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Hudeyde Limanı'nda 3 geminin daha bulunduğu ve 6'sının da limana giriş için beklediği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tanker yüklü geminin ait olduğu tarafa ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.
\

- Hudeyde Limanı hayati öneme sahip

Yemen'in gıda ihtiyacının yüzde 90'ının ithal edildiği, bunun da yüzde 70'inin Hudeyde Limanı'ndan ülkeye girdiği belirtiliyor.

Halkın temel ihtiyaç maddeleri için hayati öneme sahip Hudeyde, ülkenin ilaç başta olmak üzere pek çok malzemenin de giriş noktası konumunda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler! Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!
İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt Hudeyde Limanı Husiler tanker

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.