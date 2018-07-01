Husiler Hudeyde'de bir gemiyi alıkoyuyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, "G Muse" isimli bir geminin yaklaşık 2 aydır Yemen'in Hudeyde Limanı'nda Husiler tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Suudi Arabistan devlet televizyonu "İhbariyye"nin koalisyon güçlerine dayandırdığı haberine göre, Husiler "G Muse" isimli gemiyi yaklaşık 2 aydır bilinmeyen nedenlerden dolayı Hudeyde Limanı'nda alıkoyuyor.

Haberde, söz konusu geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Hudeyde'deki askeri operasyonları 23 Haziran'da bir hafta için geçici olarak durdurduğunu" duyurmuştu. Operasyonların 1 hafta süreyle askıya alındığını kaydeden Karkaş, sürenin sona erip ermediğine dair net bilgi vermezken, baskıyı artırmaya devam ettiklerini ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sana ziyaretinin sonucunu beklediklerini ifade etmişti.

