Husiler Hudeyde'de bir gemiyi alıkoyuyor

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, "G Muse" isimli bir geminin yaklaşık 2 aydır Yemen'in Hudeyde Limanı'nda Husiler tarafından alıkonulduğunu belirtti.
Suudi Arabistan devlet televizyonu "İhbariyye"nin koalisyon güçlerine dayandırdığı haberine göre, Husiler "G Muse" isimli gemiyi yaklaşık 2 aydır bilinmeyen nedenlerden dolayı Hudeyde Limanı'nda alıkoyuyor.
Haberde, söz konusu geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Hudeyde'deki askeri operasyonları 23 Haziran'da bir hafta için geçici olarak durdurduğunu" duyurmuştu. Operasyonların 1 hafta süreyle askıya alındığını kaydeden Karkaş, sürenin sona erip ermediğine dair net bilgi vermezken, baskıyı artırmaya devam ettiklerini ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sana ziyaretinin sonucunu beklediklerini ifade etmişti.
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum
Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı
İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama
Doktora her gidişlerinde bebek sayısı arttı!
YKS 2018'in ikinci oturumu AYT'de yine aynı görüntüler! Geç kalanlar sınava alınmadı
Hindistan'da korkunç kaza: 30 ölü
Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanlama
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum