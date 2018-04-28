Husiler Suudi Arabistan'a top mermisi attı: 1 ölü

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine attığı top mermisinden yayılan şarapnel parçalarının isabet ettiği evdeki Suudi Arabistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma İdaresi Cazan Sözcüsü Yahya Kahtani, yaptığı açıklamada Husilerin dün gece kente attığı top mermisinden yayılan şarapnel parçalarının Samite ilçesinde bir eve isabet ettiğini belirtti.
Kahtani, olayda bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 evin ve 3 aracın hasar gördüğünü ifade etti.
Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
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