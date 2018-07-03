Husiler Yemen'de bir gazeteciyi kaçırdı

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'da bir gazetecinin Husiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan Yemen Gazeteciler Sendikası Eğitim ve Rehabilitasyon Komitesi Başkanı Nebil el-Useydi, Husilerin, daha önce Yemen resmi haber ajansında görev yapan gazeteci Abdusselam ed-Daeys'i dün akşam Sana'da bir akrabasının evinden kaçırdığını söyledi.
Useydi, Husilerin 5 kişilik bir grupla Daeys'i kaçırdığını ve telefonuyla kamerasına el koyduklarını belirtti.
Gazetecinin kaçırılma sebebinin ve akıbetinin bilinmediğini aktaran Useydi, Daeys'in uzun süredir Yemen'de basın mensuplarının maruz kaldığı ihlaller nedeniyle çalışmadığına dikkati çekti.
Husiler geçen hafta da İbad Ceradi isimli bir gazeteciyi kaçırmıştı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
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