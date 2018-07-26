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Husilerden "Abu Dabi Havalimanına hava saldırısı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:37 | Son Güncelleme

Husilerden "Abu Dabi Havalimanına hava saldırısı" iddiası

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki uluslararası havalimanına hava saldırısı düzenlediklerini iddia etti.

Husilere ait "El-Mesire" kanalında yayınlanan haberde "Abu Dabi Uluslararası Havalimanına insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği" ileri sürüldü.

Abu Dabi Uluslararası Havalimanı İdaresi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise yerel saatle 16.00'da havalimanının 1 nolu terminalinde meydana gelen olaya bir nakliye aracının neden olduğu belirtildi.

Olayın uçuş programını veya işleyişi etkilemediği kaydedilen açıklamada, Husilerin iddialarına yönelik ise herhangi bir yorum yapılmadı.

Açıklamada ayrıca Abu Dabi havalimanlarının yetkili makamlarla işbirliği içinde gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar edeceği ifade edildi.

Husiler dün de Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait her biri iki milyon varil ham petrol taşıyan iki gemiye yönelik saldırı düzenlemişti.

Suudi Arabistan, Husiler'in Suudi tankerlerine saldırmasının ardından Bab el-Mendeb Boğazı'ndan petrol sevkıyatını askıya aldığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi BAE Husiler

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