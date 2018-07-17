HABER

Husiler'den BAE birliğine balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 00:02 | Son Güncelleme

Husiler'den BAE birliğine balistik füze saldırısı

MAHA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı hava savunma sisteminin Husiler tarafından fırlatılan balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.

Yemen Hükümet Güçlerine bağlı "Maha Tugayları" Komutanı Ömer Dovbel AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Maha kentindeki BAE'nin konuşlandığı liman bölgesine yönelik fırlatılan balistik füzenin havada imha edildiğini söyledi.

Dovbel, Patriyot savunma sistemleri tarafından düşürülen balistik füzelerin kentin liman bölgesindeki BAE kamplarını hedef aldığını belirtti.

Havadayken imha edilen füze parçalarının kentin çevresindeki boş araziye dağıldığını dile getiren Dovbel, saldırıda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan Husi yanlısı yayın yapan Mesire televizyon kanalında verilen haberde, Husilere bağlı Füze birlikleri tarafından fırlatılan kısa menzilli balistik füzenin Batı sahilindeki "Guzat kampını" vurduğu ve kampı yerle bir edildiği aktarıldı.

İran destekli Husilerin 2014'te Başkent Sana'yı işgallerinin ardından Suudi Arabistan önderliğinde kurulan koalisyon güçleri Yemen'de askeri operasyonlar yürütüyor. Özellikle Yemen'in güneyinde yürütülen koalisyona bağlı operasyonlarda BAE'nin kontrolü dikkati çekiyor.

PARTNERBir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...Bir tanesini yiyen şoke oluyor! Üzüm gibi duruyor ama...
İşte Türkiye'nin en 'utangaç' illeriİşte Türkiye'nin en 'utangaç' illeri
Ankara'nın Polatlı ilçesinde fabrikada patlama! Ankara'nın Polatlı ilçesinde fabrikada patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balistik füze saldırısı Birleşik Arap Emirlikleri Husiler Maha kenti Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütü Telabyad'ta sözde bayrağını indirip flamasını astı

Terör örgütü Telabyad'ta sözde bayrağını indirip flamasını astı

İşte Türkiye'nin en 'utangaç' illeri

İşte Türkiye'nin en 'utangaç' illeri

Ankara'nın Polatlı ilçesinde fabrikada patlama!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde fabrikada patlama!

16 Temmuz On Numara sonuçları: 10 bilen 3 kişi 104 bin 402'şer lira ikramiye kazandı!

16 Temmuz On Numara sonuçları: 10 bilen 3 kişi 104 bin 402'şer lira ikramiye kazandı!

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallanıyor! Muhalifler kurultay için kaç imzaya ulaştı?

Annenin sabrı taştı! Edirne'de öz kızı ve sevgilisini uyuşturucu sattıkları için polise ihbar etti!

Annenin sabrı taştı! Edirne'de öz kızı ve sevgilisini uyuşturucu sattıkları için polise ihbar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.