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Husilerden BMGK'nın Batı sahilleri çağrısı için "memnuniyet verici" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Husilerden BMGK'nın Batı sahilleri çağrısı için "memnuniyet verici" açıklaması

MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkenin batı sahillerinde devam eden gerginliğin sona erdirilmesine yönelik uluslararası çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen'in batı sahillerindeki gerginliğin sona erdirilmesi yönündeki uluslararası çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını" ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in batı bölgesindeki Hudeyde'de Husiler ile Yemen ordusu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle "askeri gerginliğin azaltılması" çağrısında bulunmuştu.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande de Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan önemli liman kentlerinden Hudeyde'ye askeri bir saldırı durumunda yaklaşık 250 bin sivilin ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husi Yemen

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