MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile gerçekleştirilen görüşmelerde Hudeyde Limanı'nın BM idaresine teslim edilmesinin gündeme gelmediğini belirtti.

Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GPC) tarafından kurulan Siyasi Konsey üyelerinden Muhammed el-Buhayti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in görüşmelerde Husilerden Hudeyde Limanı'nın BM'ye teslim edilmesini istemediğini ve bu konunun zaten yetkisi dahilinde olmadığını söyledi.

Buhayti, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı medyanın bu konuyu gündeme getirmedeki amacının, batı sahilinde aldıkları yenilgileri örtbas etmek ve BM'nin olaya müdahil olması neticesinde Hudeyde'yi işgal edemedikleri izlenimi vermek olduğunu ifade etti.

- "Tartışma, Hudeyde Limanı'nın BM idaresine verilmesi değil denetimi üzerinde dönüyor"

Griffiths'in görüşmelerde sadece Hudeyde konusunda değil genel olarak Yemen krizinin çözümüyle ilgili bir plan sunduğunu aktaran Buhayti, "Tartışma, Hudeyde Limanı'nın BM idaresine verilmesi değil denetimi meselesi üzerinde dönüyor. Denetim meselesiyle ilgili müzakereler ise halen devam ediyor." dedi.