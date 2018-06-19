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Husilerden "Hudeyde Limanı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 00:05 | Son Güncelleme

Husiler ile GPC tarafından kurulan Siyasi Konsey Üyesi Muhammed el-Buhayti, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile gerçekleştirilen görüşmelerde Hudeyde Limanı'nın BM idaresine teslim edilmesinin gündeme gelmediğini söyledi

MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile gerçekleştirilen görüşmelerde Hudeyde Limanı'nın BM idaresine teslim edilmesinin gündeme gelmediğini belirtti.

Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in partisi Genel Halk Kongresi (GPC) tarafından kurulan Siyasi Konsey üyelerinden Muhammed el-Buhayti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in görüşmelerde Husilerden Hudeyde Limanı'nın BM'ye teslim edilmesini istemediğini ve bu konunun zaten yetkisi dahilinde olmadığını söyledi.

Buhayti, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı medyanın bu konuyu gündeme getirmedeki amacının, batı sahilinde aldıkları yenilgileri örtbas etmek ve BM'nin olaya müdahil olması neticesinde Hudeyde'yi işgal edemedikleri izlenimi vermek olduğunu ifade etti.

- "Tartışma, Hudeyde Limanı'nın BM idaresine verilmesi değil denetimi üzerinde dönüyor"

Griffiths'in görüşmelerde sadece Hudeyde konusunda değil genel olarak Yemen krizinin çözümüyle ilgili bir plan sunduğunu aktaran Buhayti, "Tartışma, Hudeyde Limanı'nın BM idaresine verilmesi değil denetimi meselesi üzerinde dönüyor. Denetim meselesiyle ilgili müzakereler ise halen devam ediyor." dedi.

Hudeyde'deki operasyona ilişkin de bilgi veren Buhayti, koalisyon güçlerinin, batı sahili boyunca 4 bölgeden kuşatıldığını ve ikmal hatlarının kesildiğini dile getirdi.

Koalisyon güçlerinin Hudeyde Havaalanını ele geçirdiği yönündeki haberleri de yalanlayan Buhayti, söz konusu güçlerin havaalanının güneyindeki Ed-Devvar bölgesinde Husiler tarafından mağlup edildiğini kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, koalisyon güçlerinin, Hudeyde operasyonunu durdurmak için öne sürdüğü şartları iletmek ve Husi yetkililerle görüşmek üzere cumartesi günü Sana'ya gelmişti.

Yemen güçleri, çarşamba günü, koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı.

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Hudeyde Husiler Yemen

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