"Siyasi çözüm çıkmaz yola girer ve El-Hudeyde'deki saldırılar devam ederse başka seçenekleri devreye sokarız ve bunun geri dönüşü olmaz. Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığının engellenmesi bu seçenekler arasındadır. Onlar (Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri) gemileriyle bizim sularımızdan geçiyor, bizim halkımız ise açlıktan ölüyor. Eğer müzakere masasına oturmamızı istiyorlarsa biz anlaşmaya hazırız, bizi eskisinden farklı bulacaklar. Bu farklılık taviz verme konusunda değil akan kanın durması ve bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması konusundaki hassasiyetimizde ortaya çıkacak."

El-Hudeyde kentindeki saldırıların (hükümet güçleri ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyonları) devam etmesi durumunda stratejik seçenekleri uygulamaya sokacaklarını belirten Samad, sözlerini şöyle sürdürdü:

Husilere ait SABA haber ajansına göre Samad, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Sana'yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilci Yardımcısı Muin Şerim ile bir araya geldi.

SANA (AA) - Husiler ile geçen ay öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından kurulan "Yüksek Siyasi Konsey"in başkanı Salih es-Samad, El-Hudeyde'deki askeri saldırıların devam etmesi durumunda Kızıldeniz'deki uluslararası deniz taşımacılığını engelleme tehdidinde bulundu.

BM'nin daha önce sunduğu ve Husilerin El-Hudeyde'den çekilmesini öngören plana benzer adımların vakit kaybı olduğunu savunan Samad, Husilerin BM ve söz konusu operasyonları düzenleyen ülkelerde barış konusunda bir ciddiyet görmesi durumunda müzakere masasına oturmayı istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin meşruiyeti olmadığını ve Temsilciler Meclisinin (Sana'daki parlamento) Yemen halkının tek meşru temsilcisi olduğunu ileri süren Samad, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in de kendilerini BM'ye güvenmemeleri ve hayal kırıklığına sevk eden olumsuz bir rol oynadığını kaydetti.

Yemen krizinin sadece siyasi yollarla çözülebileceği vurgusunu yapan BM Yemen Özel Temsilci Yardımcısı Şerim ise Hudeyde Limanı'nın insani yardımlar için önemli bir bölge olmasından dolayı açık kalmasını istediklerini aktardı.

Husiler, daha önce Kızıldeniz'de koalisyon güçlerine ait bazı gemileri hedef almıştı.

Öte yandan, Şerim, uluslararası meşruiyeti olmayan sözde Husi hükümetinin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref'le de bir araya geldi.