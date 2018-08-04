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Husilerden Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

Husilerden Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı iddiası

RİYAD (AA) - Yemen'de, Husilerin insansız hava aracıyla (İHA) Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Husilere ait "El-Mesire" kanalında yayımlanan haberde, "Kasıf-1" model İHA ile Kral Halid Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, Suudi Arabistan yönetiminden de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin "Suudi Arabistan'daki askeri hedeflere İHA'larla saldırı düzenlediği" yönündeki haberler son dönemde artış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan

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