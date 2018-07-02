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Husilerden "operasyonların durduğu" açıklamasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:14 | Son Güncelleme

Husilerden "operasyonların durduğu" açıklamasına yalanlama

MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkede meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde kentindeki operasyonlarını durdurduğunu yalanlayarak, çatışmaların devam ettiğini öne sürdü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, konuyla ilgili İran'ın El-Alem televizyonuna yaptığı açıklamayı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın "koalisyon güçlerinin Hudeyde'deki ilerleyişini 23 Haziran'da durdurduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Abdusselam, "Hudeyde'de ve batı sahilinde koalisyon güçlerinin saldırılarının ve çatışmaların devam ettiğini" belirtti.

"Şüpheli duyuru" şeklinde nitelediği BAE açıklamasının, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının Hudeyde konusundaki baskılarından kaçmak için "kamuoyunu yanıltma" amacıyla yapıldığını ileri süren Abdusselam, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Hudeyde konusunu diğer tarafın (koalisyon güçleri ile meşru hükümet) sunduğu gibi sunmadığını, kapsamlı bir siyasi çözüm olması önerisinde bulunduğunu aktardı.

Karkaş, resmi Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Husilerin koşulsuz olarak Hudeyde kenti ve limanından çekilmesini öngören girişimini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanarak, koalisyon güçlerinin Hudeyde kentindeki operasyonlarını Griffiths'in girişimine destek olmak amacıyla geçici olarak durdurduğu bildirmişti.

Operasyonların 1 hafta süreyle askıya alındığını aktaran Karkaş, sürenin sona erip ermediğine dair net bilgi vermezken, baskıyı artırmaya devam ettiklerini ve Griffiths'in Sana ziyaretinin sonucunu beklediklerini belirtmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, cuma günü Husilerin Hudeyde Limanı'nın idaresini BM'nin üstlenmesi yönünde bir teklifte bulunduğunu ve Yemen'deki meşru yönetimin de bunu onayladığını açıklamıştı.

Griffiths, geçen ay Hudeyde'deki askeri gerginliğin tırmanışını durdurmak için çıktığı son turda Umman'da Husilerle, Yemen'in geçici başkenti konumundaki Aden'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile görüşmüştü.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Husiler Yemen

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