MARİB (AA) - Yemen'deki Husiler, ülkede meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hudeyde kentindeki operasyonlarını durdurduğunu yalanlayarak, çatışmaların devam ettiğini öne sürdü.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, konuyla ilgili İran'ın El-Alem televizyonuna yaptığı açıklamayı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş'ın "koalisyon güçlerinin Hudeyde'deki ilerleyişini 23 Haziran'da durdurduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Abdusselam, "Hudeyde'de ve batı sahilinde koalisyon güçlerinin saldırılarının ve çatışmaların devam ettiğini" belirtti.

"Şüpheli duyuru" şeklinde nitelediği BAE açıklamasının, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının Hudeyde konusundaki baskılarından kaçmak için "kamuoyunu yanıltma" amacıyla yapıldığını ileri süren Abdusselam, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Hudeyde konusunu diğer tarafın (koalisyon güçleri ile meşru hükümet) sunduğu gibi sunmadığını, kapsamlı bir siyasi çözüm olması önerisinde bulunduğunu aktardı.