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Husilerden Saudi Aramco'ya saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol rafinerisine drone ile saldırı düzenlediği öne sürüldü

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol rafinerisine "drone" ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde, dünyanın en büyük enerji şirketi olan Saudi Aramco'nun Riyad'daki petrol rafinerisinin drone ile hedef alındığı öne sürüldü.

- Aramco: Bir depoda küçük çaplı yangın çıktı

Öte yandan Saudi Aramco'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Riyad'daki petrol rafinerisinde bir depoda çıkan küçük çaplı yangının, şirketin itfaiye ve sivil savunma ekibi tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı ve rafinerinin çalışmalarının etkilenmediği kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan makamlarından olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

- Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, pazartesi günü Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a 2015'ten bu yana 161 balistik füze fırlatıldığını açıklamıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Husiler Suudi Arabistan Yemen

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