Husilerden Saudi Aramco'ya saldırı iddiası

Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait petrol rafinerisine "drone" ile saldırı düzenlediği iddia edildi.
Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde, dünyanın en büyük enerji şirketi olan Saudi Aramco'nun Riyad'daki petrol rafinerisinin drone ile hedef alındığı öne sürüldü.
- Aramco: Bir depoda küçük çaplı yangın çıktı
Öte yandan Saudi Aramco'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Riyad'daki petrol rafinerisinde bir depoda çıkan küçük çaplı yangının, şirketin itfaiye ve sivil savunma ekibi tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.
Yangında herhangi bir can kaybı olmadığı ve rafinerinin çalışmalarının etkilenmediği kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Suudi Arabistan makamlarından olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
- Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.
Koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, pazartesi günü Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a 2015'ten bu yana 161 balistik füze fırlatıldığını açıklamıştı.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum