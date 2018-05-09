Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Suudi Arabistan resmi ajansının haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husilerin, Yemen topraklarından fırlattığı "Bedr" tipi kısa menzilli bir füzenin Necran kentindeki çöl arazisine düştüğünü, saldırıda can ya da mal kaybının olmadığını ifade etti.
Maliki, Husiler tarafından kasıtlı ve bilinçli olarak düzenlenen başarısız füze saldırılarının hedefinin, Necran kentinde sivillerin yaşadığı bölgeler olduğunu dile getirdi.
Öte yandan, Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalında yayınlanan haberde ise "Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki bilgi ve elektronik savaş karargahının Bedr-1 tipi balistik füzeyle hedef alındığı" ileri sürüldü.
Suudi Arabistan'ın "El-Ahbariyye" televizyonu bugün, Yemen'den Husiler tarafından başkent Riyad ve Cazan vilayetine atılan 3 balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.
Yemen'den 6 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin Necran kenti semalarında hava savunma sistemiyle imha edildiği duyurulmuştu.
Suudi Arabistan'ın 26 Mart'tan beri imha ettiğini açıkladığı füze sayısı 31'e ulaştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 136'ya yükseldi.
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