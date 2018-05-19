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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine attıkları balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Sistemi, Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan balistik füzeyi Hamis Muşayt kentinde imha etti.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilere bağlı Füze Güçlerinin Hamis Muşayt kentindeki Suudi Arabistan Radar Tugayı'nı Bedir 1 tipi balistik füzeyle hedef aldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 140 füze attığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik füze Hamis Muşayt Husi Suudi Arabistan Yemen

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