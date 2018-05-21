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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:46 | Son Güncelleme

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine attığı balistik füzenin havada imha edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, İran tarafından desteklenen Husilerin Yemen'in Sada vilayetinden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı düzenlediğini aktardı.

Füzenin hedefinin sivil yerleşim alanı olduğunu kaydeden Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri'nin füzeyi havada imha etmesi sonucu bazı parçaların yerleşim alanlarına düştüğünü, ancak ölen ya da yaralanan olmadığını dile getirdi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan Havaalanı'nı hedef aldığı iddia edildi.

Husiler ramazan ayında 2 balistik füze saldırısı daha düzenlemişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 142 füze attığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik Füze Cazan Husi Suudi Arabistan Yemen

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