Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine attığı balistik füzenin havada imha edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan devlet televizyonu El-Ahbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füzeyi Cazan kenti semalarında imha etti.
Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan limanını hedef aldığı iddia edildi.
Husiler ramazan ayında 3 defa daha balistik füze saldırısı düzenlemişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 143 füze attığı belirtiliyor.
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