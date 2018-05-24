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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 03:30 | Son Güncelleme

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze havada etkisiz hale getirildi

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine attığı balistik füzenin havada imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-Ahbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füzeyi Cazan kenti semalarında imha etti.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan limanını hedef aldığı iddia edildi.

Husiler ramazan ayında 3 defa daha balistik füze saldırısı düzenlemişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki savaşa katıldığı 26 Mart 2015'ten beri Husilerin Suudi Arabistan'a 143 füze attığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balistik füze Husi Suudi Arabistan

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