Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan balistik füzenin Necran kenti semalarında Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı İhbariyye'de yer alan habere göre, Husilerin Yemen topraklarından Necran kentine fırlattığı balistik füze, hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.
Koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerini hedef alan füze sayısı 144'e yükseldi. Suudi Arabistan'ın söz konusu tarihten bu yana imha ettiğini açıkladığı füze sayısı ise 40'a ulaştı.
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