Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlattığı balistik füzenin havada imha edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, hava savunma güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füzeyi Cazan kenti semalarında imha etti. Haberde insan kaybı yada maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan, Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Husilerin Bedr-1 tipi balistik füzeyle Cazan'daki sanayi bölgesini hedef aldığı belirtildi.
Bu son atılan füzeyle Husiler sadece ramazan ayında Suudi Arabistan topraklarına 9'uncu kez balistik füze atmış oldu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen'de yönetime silah zoruyla el koymaya çalışan Husilere karşı 26 Mart 2015'ten bu yana askeri operasyon düzenliyor.
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