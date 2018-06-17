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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Cazan kentine düzenlenen füze saldırısında 1 Pakistanlı yaralandı

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Cazan kentine balistik füze fırlatması nedeniyle bir Pakistanlının yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'in Sada şehrinden Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına füze atıldığını, füzenin ülkenin güneyindeki Cazan kentinde bir bölgeye düştüğünü belirtti.

Maliki, sivil yerleşim yerlerini hedef almak için kasıtlı olarak fırlatılan füzenin düşmesi sonucu Cazan'da ikamet eden bir Pakistan vatandaşının hafif yaralandığını ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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