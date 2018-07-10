Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füzenin havada imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalında yer alan haberde, Yemen'deki Husilerin ülkenin güney batısındaki Cazan kentine fırlattığı balistik füzenin, Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, Husiler tarafından da açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

