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Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı iddiası

SANA (AA) - Yemen'de Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan vilayetindeki ordu karargahına balistik füze fırlatıldığı iddia edildi.

Husilere bağlı SABA Haber Ajansı'nın "Füze Gücü" isimli birimden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, "Husiler tarafından Suudi Arabistan’ın Cazan vilayetindeki ordu karargahına balistik füze saldırısında bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Haberde fırlatılan "Bedir 1" füzesinin katı yakıt kullandığı ve ses hızının 4,5 katı olduğu kaydedildi.

Balistik füze saldırısıyla ilgili başka ayrıntıya yer verilmezken konuya ilişkin Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler dün yaptıkları açıklamada, "Bedir 1" füzesinin envanterlerine yeni dahil edildiğini duyurmuştu.

Söz konusu dünkü açıklamada, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Necran kentinde yer alan "Aramco" şirketini hedef alan "Bedir 1" füzesinin fırlatıldığını ileri sürmüştü.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze ile saldırı düzenlemiş, füzeler havada imha edilmişti. Husilerin elindeki füzelerin kendilerine İran tarafından verildiği sık sık dile getiriliyor. Ancak İran bunu yalanlıyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Balistin füze Cizan füze saldırısı Husiler Suudi Arabistan Yemen

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