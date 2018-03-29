Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine fırlatılan balistik füzenin havada engellendiği bildirildi.
Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, Husilerin Yemen topraklarından ateşlediği balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
Husiler ise Cazan bölgesinde bulunan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisi balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.
Suudi Arabistanlı yetkililer, pazar gecesi Yemen'den Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak, bazı parçalarının Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
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