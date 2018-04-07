Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'ın Necran kentine atılan balistik füzenin savunma sistemleriyle imha edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamasında, Yemen'in Sada kentinden, Suudi Arabistan'ın sınır bölgesine yakın Necran kentindeki yerleşim yerlerini hedef alan balistik füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Füzenin, hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Maliki, havada vurulan balistik füzeye ait şarapnellerin yerleşim yerlerine düştüğü ancak bölgede hasara yol açtığına dair henüz bir bilgi almadıklarını kaydetti.
Maliki, Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin devam ettiği" anlamına geldiğini öne sürerek, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini" vurguladı.
Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi
Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı
Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını
12 yaşındaki futbolcuya cinsel taciz! Tesislerde odasına çağırdı ve...
BM'den İsrail'e büyük şok: Güçlü bulgular var!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum