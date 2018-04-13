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Husiler'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:21 | Son Güncelleme

Husiler'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

CAZAN (AA) - Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Cazan kentine fırlatılan balistik füzenin havada etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA) tarafından yayınlanan haberde, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki Maliki tarafından yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada Maliki, Yemen'in Sada vilayetindeki Husiler tarafından balistik bir füzenin Suudi topraklarına fırlatıldığını ve koalisyona bağlı Hava Savunma Kuvvetleri'nin füzeyi havada etkisiz hale getirerek engellediğini söyledi.

Balistik füzenin Cazan kentinde yerleşim birimlerini hedef aldığını belirten Maliki, imha edilen füzeye ait şarapnel parçalarından yaralanan olmadığını kaydetti.

Öte yandan Husiler adına yayın yapan el-Mesire televizyon kanalı, harekete bağlı "Füze Kuvvetleri" tarafından Cazan'daki Faysal Askeri Kenti'nin balistik Bedir 1 adlı füze tarafından vurulduğunu iddia etti.

Husiler tarafından son fırlatılan füze ile 48 saat içinde Suudi Arabistan'a fırlatılan balistik füze sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen'de meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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