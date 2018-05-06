HABER

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

Yemen'den fırlatılan 2 balistik füze Necran kentinde imha edildi

NECRAN (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin Necran kenti semalarında Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Husiler tarafından Necran'a fırlatılan 2 balistik füze hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde ise Necran kentindeki bazı finans merkezlerinin hedef alındığı iddia edilerek, saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzelerin kullanıldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın 26 Mart'tan beri imha ettiğini açıkladığı füze sayısı 28'e ulaştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 132'ye yükseldi.

Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'Flaş iddia! 'Medine'ye kilise inşa ettirecek'
Kriz büyüyor! Bir ülke daha dahil olduKriz büyüyor! Bir ülke daha dahil oldu
İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
füze saldırısı Husiler necran Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.