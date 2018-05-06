Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

NECRAN (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin Necran kenti semalarında Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemiyle imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Husiler tarafından Necran'a fırlatılan 2 balistik füze hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalında yer alan haberde ise Necran kentindeki bazı finans merkezlerinin hedef alındığı iddia edilerek, saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzelerin kullanıldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'ın 26 Mart'tan beri imha ettiğini açıkladığı füze sayısı 28'e ulaştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 132'ye yükseldi.

