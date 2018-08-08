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Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:44 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze imha edildi

RİYAD (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan bölgesine balistik füze saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Cazan kentine attığı balistik füzeyi imha etti. Haberde daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan Husilerin El-Mesire kanalında yer alan haberde de Cazan kentinin Bedir-1 tipi balistik füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan pazartesi günü de hava savunma güçlerinin Necran kentine Husiler tarafından atılan balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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