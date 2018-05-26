Husilerden Suudi Arabistan'a İHA ile saldırı girişimi

RİYAD/SANA (AA) - Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı hedef alan hava saldırısı girişiminin engellendiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'de yayınlanan koalisyon güçleri açıklamasına göre, Abha kentindeki havalimanına yaklaşan insansız hava aracı (İHA) imha edildi.

Açıklamada, "terörist saldırı" girişiminin engellendiği ve havalimanında seferlerin normal seyrinde devam ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamasında ayrıca saldırının sorumlularının da öldürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberinde, Abha Havalimanı'na İHA ile hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Saldırının ardından havalimanındaki seferlerin çift yönlü olarak durdurulduğu ileri sürüldü.

Husilerin aynı havalimanını geçen ay da Qasef tipi İHA ile hedef aldığı belirtilmişti.

Husilerin Suudi Arabistan'ın farklı kentlerini de sık sık balistik füzelerle hedef aldığına ve saldırıların engellendiğine yönelik açıklamalar yapılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası" operasyonu kapsamında meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

