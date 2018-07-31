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Husilerden Suudi Arabistan'a roket saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'a roket saldırısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin, ülkenin güneyindeki Cazan bölgesine birkaç roket attığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Cazan Sivil Savunma Sözcüsü Yahya el-Kahtani, sivil savunma ekiplerinin, Husilerin Yemen topraklarından attığı birkaç roketin Cazan bölgesindeki Samita iline bağlı El-Mehaniş köyüne düştüğü ihbarı aldığını belirtti.

Roketlerin düşmesi sonucu bir evde hasar meydana geldiğini aktaran Kahtani, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan'a katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırılar çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, bazen can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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Suudi Arabistan Cazan El-Mehaniş köyü Husiler roket saldırısı Yahya el-Kahtani

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