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Husilerden Suudi Arabistan'ın Cazan kentine balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:43 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan'ın Cazan kentine balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine atılan 2 balistik füze havada imha edildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre, Yemen'deki Husilerin, ülkenin güneyindeki Cazan kentine fırlattığı 2 balistik füze, Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından havada imha edildi.

Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan haberde, örgütün, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Cazan ilinin Zahran el-Asir bölgesindeki El-Cerbe Kampı'na yönelik "Bedr-1" tipi 2 balistik füze attığı belirtildi.

Haberde, atılan füzelerle Cazan'daki bazı askeri ve hayati hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Balistik Füze Cazan Husiler

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