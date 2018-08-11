Husilerden Suudi Arabistan'ın Cazan kentine balistik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine atılan bir balistik füze havada imha edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin, ülkenin güneyindeki Cazan kentine fırlattığı bir balistik füzenin, Suudi Arabistan hava savunma güçleri tarafından havada imha edildiğini belirtti.

Maliki atılan balistik füzenin herhangi bir zarara veya can kaybına neden olamadığını kaydetti.

Dün akşam da Yemen topraklarından Cazan'a atılan 2 balistik füze havada imha edilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

