ADEN (AA) - Yemen'de Husilerin, Hudeyde kenti merkez hapishanesine düzenlediği baskında bir mahkumun öldüğü, onlarcasının göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendiği iddia edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, mahkumları daha önce savaştıkları cephelere sürmek amacıyla gece geç saatlerde merkez hapishanesine baskın düzenledi.

Mahkumların buna karşı çıktığı, yaşanan arbedede Muhammed el-Bişi isimli bir mahkumun başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği, onlarcasının da Husilerin attığı göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi. Boğulma tehlikesi geçirenlerden bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Çevre sakinleri ise baskın nedeniyle hapishanede yangın çıktığını ve Husilerin yaralıların kurtarılması için ambulansların içeri girmesine izin vermediğini aktardı.

Aktivist Huda es-Sarari, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Husilerin mahkumların dışarı çıkmayı reddetmesi üzerine hapishaneyi ateşe verdiğini ve koğuşlardaki mahkumların hayatlarının tehlikede olduğunu ifade etti.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

