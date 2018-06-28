ADEN (AA) - Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde, Husilerin Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait depoya baskın düzenlediği ileri sürüldü.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Husiler, Hudeyde kent merkezinin doğusundaki WFP deposuna baskın düzenleyerek depo görevlisi 2 kişiyi kaçırdı.
Kaçırılan kişilerin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, olayın hükümet güçlerinin Hudeyde kent merkezine doğru ilerleyişinin sürdüğü sırada yaşanması dikkati çekiyor.
WFP'den ise olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'de hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum