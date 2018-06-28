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Husilerin Hudeyde'de "Dünya Gıda Programı'nın deposunu bastığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

Husilerin Hudeyde'de "Dünya Gıda Programı'nın deposunu bastığı" iddiası

ADEN (AA) - Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde, Husilerin Dünya Gıda Programı'na (WFP) ait depoya baskın düzenlediği ileri sürüldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Husiler, Hudeyde kent merkezinin doğusundaki WFP deposuna baskın düzenleyerek depo görevlisi 2 kişiyi kaçırdı.

Kaçırılan kişilerin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, olayın hükümet güçlerinin Hudeyde kent merkezine doğru ilerleyişinin sürdüğü sırada yaşanması dikkati çekiyor.

WFP'den ise olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Gıda Programı Hudeyde Yemen

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