HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine saldırı girişimi engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine saldırı girişimi engelledi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Kızıldeniz'de 3 ticaret gemisini hedef aldığı bir drone ile bomba yüklü 3 hücumbotun imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan haberde koalisyonun, Husilerin Kızıldeniz'de 3 ticaret gemisine saldırmayı hedeflediği bir drone ile bomba yüklü 3 hücumbotu imha ettiği belirtildi.

Husilerin uluslararası deniz ve ticaret yollarını hedef alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen haberde, söz konusu 3 ticaret gemisine koalisyon güçlerine bağlı 2 geminin eşlik ettiği kaydedildi.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerini hedef alan 2 hücumbotun koalisyon gemisinde görevli BAE güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca aynı saldırıya karışan diğer 2 botun kaçtığı aktarıldı.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!
Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı köprüye asıldıŞampiyon Galatasaray'ın bayrağı köprüye asıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.