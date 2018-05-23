Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine saldırı girişimi engelledi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Kızıldeniz'de 3 ticaret gemisini hedef aldığı bir drone ile bomba yüklü 3 hücumbotun imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yer alan haberde koalisyonun, Husilerin Kızıldeniz'de 3 ticaret gemisine saldırmayı hedeflediği bir drone ile bomba yüklü 3 hücumbotu imha ettiği belirtildi.
Husilerin uluslararası deniz ve ticaret yollarını hedef alma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen haberde, söz konusu 3 ticaret gemisine koalisyon güçlerine bağlı 2 geminin eşlik ettiği kaydedildi.
Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerini hedef alan 2 hücumbotun koalisyon gemisinde görevli BAE güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca aynı saldırıya karışan diğer 2 botun kaçtığı aktarıldı.
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