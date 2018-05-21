Husilerin kontrolündeki Sana ramazan gecelerinde ilk kez sessiz

Konuyla ilgili talimatların kesin olduğuna işaret eden ve ceza almamak için karara uyacağını söyleyen İmam Dib ise, "Bu benim elimde olan bir şey değil. Sadece bu camide değil bütün camilerde bu karar uygulanacak." ifadeleriyle kendini savunmaya çalıştı.

"Bunlar Allah'ın diniyle savaşıyor. Namazlarımıza da müdahale ediyorlar." ifadeleriyle karara tepki gösteren cami cemaati, imamdan hoparlörün kullanılmasını ve talimata meydan okumasını istedi.

Takva Camisi'nin imam ve hatibi Muhammed ed-Dib, uluslararası toplumun tanımadığı Husilerin İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen talimatı yatsı namazının ardından cemaate duyurdu. Teravih namazı sırasında dış hoparlör kullanılmasını yasaklayan talimat camide tartışmaya yol açtı.

Sana sokaklarının ramazan ayının 3. akşamında gelen bir talimatla sessizliğe bürünmesi, teravih namazı seslerinin sadece cami içlerine hapsolması Yemenlilerin öfkesine neden oldu.

- "Şimdi bütün şehir sessiz"

AA muhabirine konuşan cami cemaatinden Hacı İsmail, "Camilerde hoparlör kullanılmadan namaz hâlâ kılınıyor. Ancak namazların sesinin kısılması, ramazanın o güzelliğini, o manevi ruhu aratıyor bize. Ramazan geceleri teravih sesleri, ardından yapılan dini sohbetlerle sokaklar güzelleşirdi. Ancak şimdi bütün şehir sessiz." dedi.

Henüz resmi olarak yayınlanmayan kararın tüm camilere dağıtıldığını belirten İmam Dib ise "Yasağın sebebini bilmiyoruz. Ama kararı uygulamakla mesulüz." diye konuştu.

Dib, bazı camilerin kararı uygulamayı kabul etmediğini ancak onların da mecbur edileceklerini söyledi.

- Husiler teravihin "bidat" olduğunu iddia ediyor

Husiler, televizyon programlarında ve sosyal medya platformlarında teravih namazlarının "bidat" olduğunu ve ramazan gecelerinde insanları rahatsız ettiğini öne sürüyor.

Yasağın sebebi açıklanmasa da Beyda Camisi'nin imam ve hatibi Şeyh Ahmed, teravih namazının, Müslümanların ikinci halifesi Ömer bin Hattab döneminde düzenli olarak cemaatle kılınmaya başlanması nedeniyle Husiler tarafından hoş görülmediğini düşünüyor.