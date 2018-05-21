Husilerin kontrolündeki Sana ramazan gecelerinde ilk kez sessiz

SANA (AA) - MURAD EL-URAYFİ - Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'da teravih namazlarında dış hoparlör kullanılması yasaklandı. Karar bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı.
Sana sokaklarının ramazan ayının 3. akşamında gelen bir talimatla sessizliğe bürünmesi, teravih namazı seslerinin sadece cami içlerine hapsolması Yemenlilerin öfkesine neden oldu.
- Camide tartışma çıktı
Takva Camisi'nin imam ve hatibi Muhammed ed-Dib, uluslararası toplumun tanımadığı Husilerin İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen talimatı yatsı namazının ardından cemaate duyurdu. Teravih namazı sırasında dış hoparlör kullanılmasını yasaklayan talimat camide tartışmaya yol açtı.
"Bunlar Allah'ın diniyle savaşıyor. Namazlarımıza da müdahale ediyorlar." ifadeleriyle karara tepki gösteren cami cemaati, imamdan hoparlörün kullanılmasını ve talimata meydan okumasını istedi.
Konuyla ilgili talimatların kesin olduğuna işaret eden ve ceza almamak için karara uyacağını söyleyen İmam Dib ise, "Bu benim elimde olan bir şey değil. Sadece bu camide değil bütün camilerde bu karar uygulanacak." ifadeleriyle kendini savunmaya çalıştı.
- "Şimdi bütün şehir sessiz"
AA muhabirine konuşan cami cemaatinden Hacı İsmail, "Camilerde hoparlör kullanılmadan namaz hâlâ kılınıyor. Ancak namazların sesinin kısılması, ramazanın o güzelliğini, o manevi ruhu aratıyor bize. Ramazan geceleri teravih sesleri, ardından yapılan dini sohbetlerle sokaklar güzelleşirdi. Ancak şimdi bütün şehir sessiz." dedi.
Henüz resmi olarak yayınlanmayan kararın tüm camilere dağıtıldığını belirten İmam Dib ise "Yasağın sebebini bilmiyoruz. Ama kararı uygulamakla mesulüz." diye konuştu.
Dib, bazı camilerin kararı uygulamayı kabul etmediğini ancak onların da mecbur edileceklerini söyledi.
- Husiler teravihin "bidat" olduğunu iddia ediyor
Husiler, televizyon programlarında ve sosyal medya platformlarında teravih namazlarının "bidat" olduğunu ve ramazan gecelerinde insanları rahatsız ettiğini öne sürüyor.
Yasağın sebebi açıklanmasa da Beyda Camisi'nin imam ve hatibi Şeyh Ahmed, teravih namazının, Müslümanların ikinci halifesi Ömer bin Hattab döneminde düzenli olarak cemaatle kılınmaya başlanması nedeniyle Husiler tarafından hoş görülmediğini düşünüyor.
Teravih namazının Hazreti Muhammed'in sünneti olduğunu ancak düzenli olarak bu namazı cemaatle kılmadığını, Hazreti Ömer'in insanları camide toplayarak bu uygulamayı başlattığını anlatan Şeyh Ahmed, sözlerini şöyle tamamlıyor:
"Bir gün gelecek Husiler camide teravih kılmayı da yasaklayacak."
Yemen'deki camilerde ramazan ayında dış hoparlörler kullanılarak namaz sesi dışarıya veriliyordu. Ayrıca 8 rekat kılınan teravih namazı sonrası imamlar dini sohbetler yapıyordu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Ülkenin birçok bölgesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği meşru hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar sürüyor.
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