SANA (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Husilerin siyasi bürosuna hava saldırısı düzenledi.
Husi kaynakları, Sana'nın kuzeyinde bulunan karargaha 3 hava saldırısı düzenlendiğini, can kaybının olmadığını belirtti.
Ayrıca Sana'nın güneyindeki Zakvan Gaz şirketi ile kentin orta kesimlerindeki askeri bakım ve onarım birimine de hava saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, bugün yaptığı açıklamada, İran tarafından desteklenen Husilerin, Suudi Arabistan'ın Yenbu kentini hedef alan balistik füze saldırısı düzenlediğini ancak füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıklamıştı.
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