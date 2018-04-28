Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Sammad'ın cenaze töreni

SANA (AA) - Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı koalisyon güçleri tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad için yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Başkent Sana'daki Sebin Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine katılanlar Sammad için övgü dolu sloganları attı. Törende ayrıca saldırı sırasında Sammad'la birlikte olan 6 kişinin cenazesi de omuzlarda taşındı.

Husilere bağlı hava kuvvetleri komutanı İbrahim eş-Şami saldırı sonrasında yaptığı açıklamada Sammad'ın ölümünün arkasında ABD'nin olduğunu duyurmuştu.

Ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde 19 Nisan'da hava saldırısında öldüğü belirtilen Sammad Siyasi Konsey Başkanı olarak bilinen Husi yönetiminde Yemen'in başkanlığı görevini yürütüyordu.

