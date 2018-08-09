Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırısı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimindeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın Cazan kentine attığı balistik füzenin imhası sırasında çevreye yayılan şarapnel parçalarının bir kişinin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husiler tarafından atılan balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından havada imhası sonucu çevreye yayılan şarapnellerin bir Yemenlinin hayatını kaybetmesine, 11 kişinin ise yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Balistik füzenin kasıtlı bir şekilde yerleşim yerlerinin olduğu bölgeye atıldığını vurgulayan Maliki, sivillerin doğrudan hedef alınması anlamı taşıyan bu saldırının, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu kaydetti.

Maliki, koalisyon güçlerinin bu "barbar" saldırıları durdurmak için gerekli tedbirleri alacağına sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalının daha önceki haberinde, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçlerinin, Husilerin Cazan kentine attığı balistik füzeyi imha ettiği bilgisine yer verilmişti.

