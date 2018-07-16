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Husilerin Yemen Başbakanının evini yağmalaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 07:40 | Son Güncelleme

Yemen Başbakanı Ahmed Bin Dağr: - "Husiler, memurların maaşları da dahil bütün Yemen'i yağmaladılar ve insanların mutluluğunu ellerinden aldılar"

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Husileri, Yemen'i yağmalamakla ve halkı mutsuz etmekle suçladı.

Bin Dağr, başkent Sana'daki evinin Husiler tarafından basılması ve eşyalarının yağmalanmasının ardından açıklamada bulundu.

Bin Dağr açıklamasında, "Husiler, memurların maaşları da dahil bütün Yemen'i yağmaladılar ve insanların mutluluğunu ellerinden aldılar." ifadesini kullandı.

Husilerin Yemen topraklarında yolsuzluğu yaygınlaştırdığını, bazı bölgelerin hala onların kontrolü ve "işkencesi" altında olduğunu belirten Bin Dağr, Husilere karşı zafer kazanıncaya kadar federal devlet projesi yolunda yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yemen hükümetinde Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Dağr'ın Sana'daki Beyt Bus Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendiğini ve eşyalarının yağmalandığını duyurmuştu. Bin Dağr, cumartesi günü beraberindeki bakanlarla birlikte geçici başkent Aden'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed bin Dağr Husiler

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