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Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 08:57 | Son Güncelleme

Suriye uzmanı, yazar Hüsnü Mahalli, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik başlattığı saldırıyı değerlendirdi.

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'nin değerlendirmesi şöyle:

Birçok savaş gördüm böyle aptalca, saçma başka bir savaş görmedim. Amerika bir haftadır ‘Suriye’yi vuracağız’ diyor. Füze ile bazı noktalara vurup kaçıyorlar. Derdiniz ne ? Tiyatro mu bu? Samimiyseniz savaş ilan edersiniz. Boşaltılmış hava üstünü bombalamak ancak Donald Trump’ın zekası ile ölçülebilir. Bu saldırının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Suriye’de incelemeler yapmasından önce gerçekleşmesi çok enteresan. Bıraksınlar heyet inceleme yapsın. Silah kullanılmış mı, kullanılmamış mı gidip incelesinler. ABD incelemeden bir şey çıkmayacağını biliyor. Günlerdir nükleer atıldı iddialarını yayıyorlar. Bari rezil olduk. ‘Vuralım’ dediler. Vurdular. Dışişleri Bakanlığı operasyonun ‘İnsanlığın vicdanına tercüman olduğunu’ söylemiş. Türkiye neden böyle bir açıklama yaptı anlamakta zorlanıyoruz. Emperyalist bir saldırı ne zamandan beri insanlığın vicdanına tercüme oluyor. Türkiye yakında bu saldırının kendisine döneceğini görecektir. Türkiye’ye yapılan saldırıda da bakanlık böyle bir açıklama yapmaz. Yapılan bu açıklama ile Türkiye Batı’ya göz kırpmaya çalışıyor. (Cumhuriyet)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kahrolsun Amerikan Emperyalizmi....!!!
Hüsnü mahalli doğruları söylemiş ama halkımızın idrak edemediği birşey var. Türkiye en baştan bu tarafa batı ile ABD ile aynı tarafta. akp iktidarından bahsedersek 2000 li yıllardan bu tarafa en ufak bir eksen kayması olmadı Türkiye için diğer iktidarları sayarsak cumhuriyetten bu tarafa Türkiye ABD ile aynı eksende. ben şahsım adına. Türkiye Rusya'ya döndü vs inanmadım hiçbir zaman Türkiye en baştan ABD yanında ydi
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